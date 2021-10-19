ABD Dışişleri Bakanı Austin: “Ukrayna’daki savaşı Rusya başlattı”

Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkenin doğusunda devam eden çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Ukrayna’daki savaşı Rusya başlattı” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ukrayna’da temaslarına başladı. Austin, bugünkü temasları kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile bir araya geldi. Autin ve Taran, görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında konuşan Austin, Ukrayna’nın doğusunda 2014 yılından bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna Ordusu arasında yaşanan çatışmaları “savaş” olarak nitelendirdi. Austin konuşmasında ayrıca, “Net konuşacak olursak bu savaşı Rusya başlattı. Rusya barışın önündeki bir taş, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Kırım konusuna da değinen Austin, “Kırım’ın işgalini kınıyoruz. Rusya’yı Ukrayna’nın doğusundaki savaşı durdurmaya, Karadeniz ve Ukrayna sınırlarında düzeni bozmamaya çağırıyoruz. Hiçbir 3. ülke, NATO’ya girme konusunda veto hakkına sahip değildir. Ukrayna gelecekteki dış politikasına karar verme hakkına sahiptir. Doğru yerde olduğumuzu ve Ukrayna’nın kendisini koruyabileceğini göstermek için Ukrayna’ya desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

ABD’li Bakan Austin’in Ukrayna’daki temasları kapsamında daha sonra Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.