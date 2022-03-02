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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD diplomatik efor sarf etmeye devam edecektir. Diplomasi kapısını açık tutacağız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Ukraynalıların cesareti dünyaya ilham veriyor” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Ukraynalıların cesareti dünyaya ilham veriyor” dedi.
Politika 02.03.2022, 22:33
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Ukraynalıların cesareti dünyaya ilham veriyor” dedi.