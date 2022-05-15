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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi
Politika 15.05.2022, 16:42
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi