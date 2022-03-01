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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.
Politika 01.03.2022, 17:41
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.