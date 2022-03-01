Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.
Politika 01.03.2022, 17:46
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.