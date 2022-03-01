Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, “Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus’u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, “Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus’u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor” dedi.
Politika 01.03.2022, 17:44
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, “Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus’u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor” dedi.