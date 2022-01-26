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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya’ya iletti" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya ile diplomasiyi sürdürmemiz önemli. Ama her iki şekilde de hazırız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya ile diplomasiyi sürdürmemiz önemli. Ama her iki şekilde de hazırız" dedi.
Politika 26.01.2022, 21:06
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya ile diplomasiyi sürdürmemiz önemli. Ama her iki şekilde de hazırız" dedi.