Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD diplomatik efor sarf etmeye devam edecektir. Diplomasi kapısını açık tutacağız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin liderliğini ispat etmek istiyorsa Rus askerlerini evlerine göndermeli” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin liderliğini ispat etmek istiyorsa Rus askerlerini evlerine göndermeli” dedi.
Politika 02.03.2022, 22:41
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin liderliğini ispat etmek istiyorsa Rus askerlerini evlerine göndermeli” dedi.