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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi.
Politika 02.03.2022, 22:56
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi.