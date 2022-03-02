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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD diplomatik efor sarf etmeye devam edecektir. Diplomasi kapısını açık tutacağız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çok sayıdaki Rusya vatandaşının Ukrayna’daki savaşın bir parçası olmak istemediğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çok sayıdaki Rusya vatandaşının Ukrayna’daki savaşın bir parçası olmak istemediğini açıkladı.
Politika 02.03.2022, 22:40
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çok sayıdaki Rusya vatandaşının Ukrayna’daki savaşın bir parçası olmak istemediğini açıkladı.