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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna’ya saldırabilecek bir durumda. Rusya’nın Ukrayna’da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğun
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna’ya saldırabilecek bir durumda. Rusya’nın Ukrayna’da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz" dedi.
Politika 21.01.2022, 15:53
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna’ya saldırabilecek bir durumda. Rusya’nın Ukrayna’da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz" dedi.