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ABD Büyükelçisi Flake: “Rusya, Ukrayna’nın parçası olan toprakları işgal etmeyi sürdürmektedir”

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, “Rusya, bugün gerek Gürcistan’ın gerekse Ukrayna’nın parçası olan toprakları işgal etmeyi sürdürmektedir ve askeri kuvvetlerini Moldova’dan çekme taahhüdünü de yerine getirmemiştir” dedi.

Politika 18.02.2022, 16:58
ABD Büyükelçisi Flake: “Rusya, Ukrayna’nın parçası olan toprakları işgal etmeyi sürdürmektedir”

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, “Rusya, bugün gerek Gürcistan’ın gerekse Ukrayna’nın parçası olan toprakları işgal etmeyi sürdürmektedir ve askeri kuvvetlerini Moldova’dan çekme taahhüdünü de yerine getirmemiştir” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Dünyanın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunu izlediğini kaydeden Flake, “Rusya’nın eylemleri, sadece Ukrayna’ya değil, Avrupa’ya, Türkiye’ye ve uluslararası kurallara dayalı düzene bir tehdittir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa’nın birliğini desteklemek, transatlantik ilişkilerimizi güçlendirmek ve demokratik devletleri ve kurumları sağlamlaştırmak amacıyla müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yanında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Milyonlarca Ukraynalı 2014 yılında demokratik bir gelecek için protestolar düzenlediğinde Rusya bir kriz oluşturup Ukrayna toprağı olan Kırım’ı işgal etti” diyen Flake, “Ukrayna’nın doğusunda Rus personel ve kendi liderliğinde eğitip finanse ettiği, destek sağladığı silahlı gruplarla bir savaş planladı. Bu savaş, 14 binden fazla Ukraynalının hayatına mal olmuştur. Rusya, bugün gerek Gürcistan’ın gerekse Ukrayna’nın parçası olan toprakları işgal etmeyi sürdürmektedir ve askeri kuvvetlerini Moldova’dan çekme taahhüdünü de yerine getirmemiştir” açıklamasında bulundu.

ABD ve Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Flake, “Müttefik ve ortaklarımızla birlikte Ukrayna’nın kendisini daha fazla Rus saldırganlığına karşı savunma çabalarında yardımcı olacağız. Ukrayna’nın demokratik reformlarını ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformlarını ileri noktalara taşımasına ve uluslararası kabul gören sınırlarını yeniden eski konumuna getirmesine ve güvenceye almasına destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin bu krize diplomatik bir çözüm bulma yolunda gösterdiği kararlılık ve çabalarını ve NATO’nun krize verdiği yanıta destek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Büyükelçi Flake, tehlikede olan birçok şeyin olduğunun altını çizerek, “Burada Ukrayna’nın geleceğinden söz

ediyoruz doğru, ancak aynı zamanda dünyayı onlarca yıldır daha güvenli ve daha istikrarlı bir noktaya getiren ilkelerden de söz etmekteyiz. Ukrayna’da olanlarla yakından ilgiliyiz. Çünkü bir ülkenin sınırları ve toprak bütünlüğünün zorla değiştirilemeyeceği ve kendileri için karar verip geleceğini belirleme hakkının ülkelere ait olduğu gibi uluslararası barış ve güvenliğin temeli olan ilkelere saygılıyız. Uluslararası toplumun tüm üyeleri, üstlendikleri ciddi yükümlülükleri yerine getirmedikleri taktirde bunun bedeliyle karşı karşıya kalmalıdır. Rusya’nın bu ilkeleri bir çeşit dokunulmazlıkla ihlal etmesine izin vermek, dünya genelinde diğer ülkelere bu ilkelerin gözden çıkarılabilir olduğu yönünde mesaj verecektir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Avrupa’da ve dünyanın diğer yerlerindeki ortaklarla uluslararası bir koalisyon oluşturmaya devam edeceğini söyleyen Flake, Türkiye’nin de bu çabalarda kritik önem taşıdığını belirtti. Diplomasiye bağlı olduklarını ve diplomatik yolun herkes için sürdürülebilir tek çözüm olduğunu ifade eden Flake, “Rusya’nın ikinci yolu seçmesi ve Ukrayna’yı istilaya devam etmesi halinde yakın bir zamanda G7, AB ve NATO tarafından da teyit edildiği üzere ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte Rusya’ya ağır bedeller ödetmeye hazırız ve aynı çizgide hareket etmekteyiz. Aynı zamanda gerekirse Rusya’nın istemediğini iddia ettiği şekilde Ukrayna’nın savunmasına ve NATO’ya destek çıkacağız. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tehdidi, dünyanın her yerinde demokratik değerlere yönelik bir tehdittir. Amerikalılar ve Türkler, özgür ve istikrarlı bir Avrupa’yı güvence altına almak ve demokrasiyi ve kendi geleceğini tayin etme ilkelerini savunmak için Ukrayna’nın yanında yer almaktadır” dedi.

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