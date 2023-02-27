ABD Büyükelçiliği:"Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor."