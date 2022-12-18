ABD Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosu’nun eşinin kaza yaptığı haberlerini yalanladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri’nin trafik kazasına karıştığı haberlerini bir kez daha yalanladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri’nin trafik kazası yaptığı haberlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Ne yazık ki Türk medyasında ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliğini ilgilendiren, 15 Aralık’ta gerçekleşen bir trafik kazasıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliğinin bir mensubu söz konusu kazaya karışmamıştır. Kazaya karışan kişi Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği’nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir” denildi.