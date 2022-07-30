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ABD Başkanı Joe Biden’ın korona virüs testinin yeniden pozitif çıktığı açıklandı. Biden’ın tekrardan korona virüs nedeniyle karantinaya alınacağı aktarıldı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın korona virüs testinin yeniden pozitif çıktığı açıklandı. Biden’ın tekrardan korona virüs nedeniyle karantinaya alınacağı aktarıldı.
Politika 30.07.2022, 21:53
ABD Başkanı Joe Biden’ın korona virüs testinin yeniden pozitif çıktığı açıklandı. Biden’ın tekrardan korona virüs nedeniyle karantinaya alınacağı aktarıldı.