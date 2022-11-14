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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirdi.
Politika 14.11.2022, 17:09
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirdi.