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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirdi.

Politika 14.11.2022, 17:09
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelendirdi.

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