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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin enerjide bağımsız olunması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.
Politika 08.03.2022, 19:29
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.