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ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası’nın aniden çöküşünün ardından yaptığı açıklamada, ABD’lilerin, ülkedeki bankacılık sistemine güvenebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası’nın aniden çöküşünün ardından yaptığı açıklamada, ABD’lilerin, ülkedeki bankacılık sistemine güvenebileceğini söyledi.
Politika 13.03.2023, 16:28
ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası’nın aniden çöküşünün ardından yaptığı açıklamada, ABD’lilerin, ülkedeki bankacılık sistemine güvenebileceğini söyledi.