ABD Başkanı Joe Biden, “Rusya’nın saldırganlığı hepimize mal oluyor”

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıklayarak “Rusya'nın saldırganlığı hepimize mal oluyor” dedi. Biden ayrıca Ukrayna krizinin enerjide bağımsız olunması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin işaret ederek, "Ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok" dedi.