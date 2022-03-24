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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 - Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi:96
Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11’i ile çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz”
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü fakat bunun mümkün olamayabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü fakat bunun mümkün olamayabileceğini belirtti.
Politika 24.03.2022, 20:45
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü fakat bunun mümkün olamayabileceğini belirtti.