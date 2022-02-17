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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın "birkaç gün" içinde Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın "birkaç gün" içinde Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.
Politika 17.02.2022, 17:34
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın "birkaç gün" içinde Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.