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Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de patlama sesleri duyulurken, halk da kenti terketmeye başladı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zama
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya’dır” dedi
Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de patlama sesleri duyulurken, halk da kenti terketmeye başladı.
Rus lider Putin’in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl sessizlik Donbass’ta olmalı”
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya’dır” dedi
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya’dır” dedi
Politika 24.02.2022, 07:11
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya’dır” dedi