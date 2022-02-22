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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’yı işgale karşı savunma konusunda, "Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, “NATO topraklarının her karışını savunacağız” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın saldırganlığının artması halinde yaptırımların artacağını dikkat çekerek, Rusya’nın iki büyük finans şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, “NATO topraklarının her karışını savunacağız” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, “NATO topraklarının her karışını savunacağız” dedi.
Politika 22.02.2022, 22:32
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, “NATO topraklarının her karışını savunacağız” dedi.