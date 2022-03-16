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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, “Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, “Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz” dedi.
Politika 16.03.2022, 20:11 16.03.2022, 20:29
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, “Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz” dedi.