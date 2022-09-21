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- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinerek, “Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinerek, “Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor” dedi.
Politika 21.09.2022, 19:07
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinerek, “Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor” dedi.
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