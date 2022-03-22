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ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’in saldırılarına karşı NATO’ya birlik olma çağrısı yaptığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
Politika 22.03.2022, 01:22
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.