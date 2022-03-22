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- ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
- ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
Politika 22.03.2022, 02:27
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.