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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin işaret ederek, "Ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak" diyerek, ABD’nin bu kişilerin yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerinizi bulup el koymak i
ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Avrupa’ya Ukrayna’da savaşmak için değil, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in batıya doğru ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerini savunmak için" konuşlandırıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi üyelerini Ukrayna’ya destek için açık bir sinyal göndermeye çağırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın ABD büyükelçisi Aksana Markarova’yı tanıyarak, "O zeki, güçlü ve kararlı. Evet. Biz ABD olarak Ukrayna halkının yanındayız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı savunucuların cesaretini ve Ukrayna ordusunu yeniden silahlandırmak ve Rusya ekonomisini yaptırımlar yoluyla sekteye uğratmak için çalışan ve yeni canlanan Batı ittifakının kararlılığını vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin "Ukrayna’daki Rus güçleriyle çatışmaya girmediğini ve girmeyeceğini" açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden: "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya’yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tehditkar yöntemlerine boyun eğdirebileceğini düşündü. Ama çok yanlış bir hesaplama yaptı" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tehditkar yöntemlerine boyun eğdirebileceğini düşündü. Ama çok yanlış bir hesaplama yaptı" dedi.
Politika 02.03.2022, 05:22
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tehditkar yöntemlerine boyun eğdirebileceğini düşündü. Ama çok yanlış bir hesaplama yaptı" dedi.