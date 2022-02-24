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Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme niyetinin olmadığını ifade ederek, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru bunlar korku ve baskıdan daha güçlü güçlerdir. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez" ded
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme niyetinin olmadığını ifade ederek, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru bunlar korku ve baskıdan daha güçlü güçlerdir. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez" dedi.
Politika 24.02.2022, 22:41
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme niyetinin olmadığını ifade ederek, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru bunlar korku ve baskıdan daha güçlü güçlerdir. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez" dedi.