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Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD’nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD’nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak” dedi.
Politika 24.02.2022, 22:00
ABD Başkanı Joe Biden, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD’nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak” dedi.