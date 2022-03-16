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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
ABD Başkanı Joe Biden, “Putin’in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna’ya silah vermeye devam edeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, “Putin’in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna’ya silah vermeye devam edeceğiz” dedi.
Politika 16.03.2022, 20:08 16.03.2022, 20:29
ABD Başkanı Joe Biden, “Putin’in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna’ya silah vermeye devam edeceğiz” dedi.