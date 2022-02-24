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ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti"
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya’dır” dedi
Politika 24.02.2022, 07:11 24.02.2022, 09:04
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya’dır” dedi