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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
ABD Başkanı Joe Biden, “NATO’ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır” ifadelerini kullanarak, “NATO’nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, “NATO’ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır” ifadelerini kullanarak, “NATO’nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır” dedi.
Politika 19.05.2022, 17:55
ABD Başkanı Joe Biden, “NATO’ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır” ifadelerini kullanarak, “NATO’nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır” dedi.