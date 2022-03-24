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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz”
ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir” dedi.
Politika 24.03.2022, 20:40
ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir” dedi.