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ABD Başkanı Joe Biden: "NATO topraklarının her karışını savunacağız"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi.

Politika 15.02.2022, 23:41 16.02.2022, 09:34
ABD Başkanı Joe Biden: "NATO topraklarının her karışını savunacağız"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Beyaz Saray'dan yaptığı basın açıklamasında, Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki tehdit edici konumundan çekildiğine dair bir işaret olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı bugün bazı askeri birliklerin Ukrayna yakınlarındaki mevzilerini terk ettiğini bildirdi. Bu iyi olurdu, ancak bunu henüz doğrulamadık” dedi. Biden, "istilanın açıkça mümkün" olduğuna dair uyarıda bulunarak, "Analizlerimiz, Rusya'nın oldukça tehdit edici bir konumda olduğunu ve şu anda Ukrayna ve Beyaz Rusya'yı çevreleyen 150 binden fazla askeri olduğu gerçeğini koruyor. Ukrayna sınırı boyunca işgal riski açıkça mümkün olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Biden: "Diplomasiye hazırız"

Rusya ile olası bir çatışmanın önlenmesi için diplomasinin gerekli olduğunu vurgulayan Biden, "ABD ne olursa olsun hazırlıklıdır. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bir bütün olarak Avrupa'da istikrar ve güvenliği artırmak için diplomasiye hazırız. Ancak Rus saldırısına kararlı bir şekilde yanıt vermeye de hazırız." dedi.

Biden, ABD'nin Rusya ile "Yazılı anlaşmalar müzakere etmek ve üst düzey diplomasiyi sürdürmek" konusunda istekli olduğunu söyleyerek, "Diplomasi tüm taraflar için ileriye dönük en iyi yoldur" dedi.

Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın görüşmeler içinde diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz. Güç kullanımını ve bunun ardından yaşanacak inanılmaz insani acıları önleyen diplomatik bir çözüm umudu olduğu sürece, bunun peşinden gideceğiz." dedi.

Biden, ABD'nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi

Biden, "Rusya işgal ederse uluslararası kınama ile karşılaşacak"

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde "ezici bir uluslararası kınama ile karşılanacağı" konusunda uyardı. Biden, "Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, bu bir seçim savaşı veya sebepsiz bir savaş olacaktır. Bunları kışkırtmak için değil, gerçekleri konuşmak için söylüyorum, çünkü gerçek önemlidir. Hesap verebilirlik önemlidir." dedi.

Biden, Rusya önümüzdeki günlerde veya haftalarda Ukrayna'yı işgal ederse, Ukrayna'ya insani maliyeti çok büyük olacak. Rusya için stratejik maliyeti de çok büyük olacak. Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, ezici bir uluslararası kınama ile karşılanacaktır. Dünya Rusya'nın gereksiz ölüm ve yıkımı seçtiğini unutmayacak" dedi.

Biden, “Batı, Ukrayna krizinde birleşti”

Biden yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız kararlı bir şekilde yanıt verecek. Batı birleşti ve harekete geçti. Bugün, NATO müttefiklerimiz ve ittifaklar hiç olmadığı kadar birleşik ve kararlı." ifadelerinde bulundu.

Biden, "Rusya ilerlerse, ABD ve müttefikleri güçlü yaptırımlar uygulamaya hazırlar. Bu yaptırımlar Rusya harekete geçerse en kısa sürede uygulamaya hazır" diye ekledi.

Biden, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Kuzey Akım 2 boru hattı olmayacak"

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Biden, "Rus halkı bizim düşmanımız değil."

ABD ve NATO'nun Rusya'ya bir tehdit olmadığını ifade eden Biden, "Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor. ABD'nin veya NATO'nun Ukrayna'da füzeleri yok. Bunları oraya da koyma planımız yok. Rusya halkını hedef almıyoruz. Rusya'yı istikrarsızlaştırmaya çalışmıyoruz. Rusya vatandaşları bizim düşmanımız değil." dedi.

#Beyaz Saray #Ukrayna #Rusya #NATO #Joe Biden
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