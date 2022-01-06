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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi
ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD’nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD’nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti.
Politika 06.01.2022, 17:44
ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD’nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti.