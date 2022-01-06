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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi
ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye engellemeye çalıştı” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye engellemeye çalıştı” dedi.
Politika 06.01.2022, 17:30
ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye engellemeye çalıştı” dedi.