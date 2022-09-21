ABD Başkanı Joe Biden, “İsrail ve Filistin halkları arasında barışı sürdürülebilir devamlılığı için çalışacağız. ABD’nin İsrail’in güvenliğine bağlılığı devam ediyor. Burada barış ve istikrar için iki devletli çözüme olan bağlılığımız devam etmektedir. Fi

ABD Başkanı Joe Biden, “İsrail ve Filistin halkları arasında barışı sürdürülebilir devamlılığı için çalışacağız. ABD’nin İsrail’in güvenliğine bağlılığı devam ediyor. Burada barış ve istikrar için iki devletli çözüme olan bağlılığımız devam etmektedir. Filistinlilerin iki devletli çözüme hakkı vardır. Her iki halkta eşit özgürlüklerin tadını çıkarması gerekmektedir” dedi.