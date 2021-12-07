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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilim başta olmak üzere diğer konuları ele aldığı görüşme sona erdi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilim başta olmak üzere diğer konuları ele aldığı görüşme sona erdi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilim başta olmak üzere diğer konuları ele aldığı görüşme sona erdi.
Politika 07.12.2021, 20:38
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilim başta olmak üzere diğer konuları ele aldığı görüşme sona erdi.