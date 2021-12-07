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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede neler konuşuldu?

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilim başta olmak üzere diğer konuları ele aldığı görüşme sona erdi. Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda güçlü ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerle karşılık vereceğini açıkça belirtti. Biden, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi, gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu" denildi.

Politika 07.12.2021, 20:38 07.12.2021, 21:44
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede neler konuşuldu?

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunu ele aldığı görüşme bitti. Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Biden, G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi. Putin ise Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.

GÖRÜŞME SICAK MESAJLARLA BAŞLADI

Görüşmenin başında Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten Biden, Ekim sonunda Roma'da yapılan G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi. Putin ise görüşmenin başında Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'in video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşme 20.10'da sona erdi, görüşme iki saatten fazla sürdü.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ UKRAYNA

Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.

BİDEN, AVRUPALI MÜTTEFİKLERİ İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya geçtiğimiz haftalarda Ukrayna sınırına 90 binden fazla asker göndermiş olmasına rağmen saldırı amacı olmadığı konusunda ısrar ediyor. Batılı güçler ise ülkenin kendi yönetimine saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Biden ve Putin en son Haziran ayında İsviçre'de yüz yüze görüşmüş ancak birbirlerinin ülkesine büyükelçilerini geri gönderme konusunda anlaşmak ve nükleer silahların kontrolüne dair bir diyalog başlatmaktan başka ilerleme kaydedememişlerdi. Pazartesi günü Beyaz Saray'dan basına bilgi verilmiş; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderlerinin ortak bir strateji belirlediğini ve Ukrayna'ya yönelik askeri baskıyı artırırsa Rusya'ya çok sert ekonomik yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili uyarı yapılacağını söylemişti. Rusya 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerini ilhak etti. Kiev'e göre devam eden çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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