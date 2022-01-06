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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını “silahlı ayaklanma” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını “silahlı ayaklanma” olarak nitelendirdi.
Politika 06.01.2022, 17:38
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını “silahlı ayaklanma” olarak nitelendirdi.