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Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, "Eylemlerimizin Rusya’nın teknoloji ithalatının yarısını keseceğine inanıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Eylemlerimizin Rusya’nın teknoloji ithalatının yarısını keseceğine inanıyoruz" dedi.
Politika 24.02.2022, 21:54
ABD Başkanı Joe Biden, "Eylemlerimizin Rusya’nın teknoloji ithalatının yarısını keseceğine inanıyoruz" dedi.