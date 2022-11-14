banner596

Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.

Politika 14.11.2022, 17:15
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.

Yorumlar (0)