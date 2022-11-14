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ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini açıkladı.

Politika 14.11.2022, 17:14
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini açıkladı.

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