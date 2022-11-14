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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini açıkladı.
Politika 14.11.2022, 17:14
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ABD’nin Tayvan’daki politikasının değişmediğini açıkça belirttiğini açıkladı.