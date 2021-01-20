Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştirmeyen milletler tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur"
ABD Başkanı Joe Biden, “Bugün ABD’nin günü, demokrasinin günü tarihe geçecek umut dolu bir gün” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, “Bugün ABD’nin günü, demokrasinin günü tarihe geçecek umut dolu bir gün” dedi.
Politika 20.01.2021, 19:54
2
ABD Başkanı Joe Biden, “Bugün ABD’nin günü, demokrasinin günü tarihe geçecek umut dolu bir gün” dedi.