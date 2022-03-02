ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak" diyerek, ABD’nin bu kişilerin yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerinizi bulup el koymak i

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak" diyerek, ABD’nin bu kişilerin yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerinizi bulup el koymak için Avrupalı müttefikleriyle birleşeceğini ifade etti.