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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden, “Batı Ukrayna krizinde birleşti” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, “Batı Ukrayna krizinde birleşti” dedi.
Politika 15.02.2022, 23:38
ABD Başkanı Joe Biden, “Batı Ukrayna krizinde birleşti” dedi.