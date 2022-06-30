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- ABD Başkanı Joe Biden, “Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay al

ABD Başkanı Joe Biden, “Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Politika 30.06.2022, 16:58
- ABD Başkanı Joe Biden, “Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay al

ABD Başkanı Joe Biden, “Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum” dedi.

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