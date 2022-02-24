Son Dakika
Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, "Almanya’da konuşlandırmak için ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Almanya’da konuşlandırmak için ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum" dedi.
Politika 24.02.2022, 21:58
ABD Başkanı Joe Biden, "Almanya’da konuşlandırmak için ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum" dedi.