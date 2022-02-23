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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.
Politika 23.02.2022, 22:14
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.